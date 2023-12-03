اكتشفوا العشبة السحرية الموجودة في كل منزل وتجاهلناها! تقضي على الزكام والسعال بلحظات.. اعرفوا عنها الآن قبل فوات الأوان

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الرياض - روايدا بن عباس - فوائد الزنجبيل في علاج السعال والزكام ونزلات البرد

يعد الزنجبيل واحدا من أفضل الأعشاب لعلاج السعال والزكام ونزلات البرد، لأنه يحتوي على مركبات نشطة مثل الجنجرول ذات الخصائص القوية المضادة للالتهابات.

ويساعد الزنجبيل أيضا في استرخاء وتهدئة عضلات الشعب الهوائية وعلاج الالتهابات بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

شاي الزنجبيل لعلاج الزكام والرشح

للاستفادة من فوائد الزنجبيل في علاج الزكام والرشح، يُنصح بتناول شاي الزنجبيل الذي يتميز بسهولة تحضيره، والذي لا يحتاج إلى وقت وتكاليف كبيرة لإعداده.

كيفية تحضير شاي الزنجبيل

يتم تحضير شاي الزنجبيل باستخدام كوبين من الماء المغلي يُضاف إليه الزنجبيل الطازج المبشور، ويترك المزيج ليغلي من 5- 10 دقائق، ومن ثم يُرفع عن النار ويُضاف له الليمون والعسل.

فوائد الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل كخافض لدرجات الحرارة التي ترافق الإصابة بالزكام والرشح والإنفلونزا. وذلك بتناول شراب يتكون من خليط الزنجبيل والقرفة والقرنفل.

يعالج الزنجبيل أيضًا الصداع الناتج عن الزكام والرشح والانفلونزا، وذلك عند مزجه بالبابونج.

يساعد الزنجبيل على الاسترخاء والتخلص من التوتر.