انت الان تتابع خبر للتخلص من الوزن الزائد وخفض سكر الدم في ثواني.. استخدم ملعقة صغيرة من الكمون بهذا الشكل ولاحظ النتيجة بعينك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فوائد الكمون، قد يربطها الكثيرون بعلاج المغص ومشاكل الجهاز الهضمي، في حين أن فوائد الكمون للصحة عديدة وهامة، نظرًا لما يحتوي عليه الكمون من مضادات أكسدة قوية، والكمون هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الخردل، يُزرع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ويُستخدم كنوع من التوابل في مجموعة متنوعة من الأطباق، كما أنه يستخدم في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكمون للصحة عديدة، وفيما يلي تستعرض بعض الفوائد الصحية للكمون:

تحسين الهضم:

الكمون معروف بخصائصه الهضمية ويمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات وآلام المعدة. كما أنه يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج العصارة الصفراوية، مما يساعد على هضم الدهون.

خفض مستويات السكر في الدم:

تشير بعض الدراسات إلى أن الكمون يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2ويمكن أن يساعد هذا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية..

تعزيز فقدان الوزن:

يمكن أن يساعد الكمون في تعزيز فقدان الوزن بعدة طرق. يمكن أن يساعد في تقليل الشهية، وزيادة الشعور بالامتلاء، وزيادة معدل الأيض.

تحسين صحة القلب:

يمكن أن يساعد الكمون في تحسين صحة القلب بعدة طرق ويمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وخفض ضغط الدم.

تعزيز جهاز المناعة:

يحتوي الكمون على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. يمكن أن يساعد ذلك في حماية الجسم من العدوى والأمراض.

تخفيف آلام الدورة الشهرية:

يمكن أن يساعد الكمون في تخفيف آلام الدورة الشهرية ويمكن أن يساعد في تقليل تقلصات الرحم، وزيادة تدفق الدم، وتخفيف الغثيان.

فوائد الكمون للبشرة:

أشارت الدكتورة مروة، إلى أن الكمون يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للبشرة، كما يلي:

الفيتامينات: يحتوي الكمون على فيتامينات A وC وE، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

المعادن: يحتوي الكمون على معادن مثل الزنك والسيلينيوم والحديد، والتي تساعد على إصلاح الخلايا التالفة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

مضادات الأكسدة: يحتوي الكمون على مركبات مضادة للأكسدة مثل الثيموكينون، والتي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة.

يمكن أن تساعد فوائد الكمون للبشرة في تحسين مظهر البشرة وصحتها، إلى جانب ما يلي:

تحسين ملمس البشرة:

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الكمون على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تفتيح البشرة:

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الكمون أيضًا على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

مكافحة حب الشباب:

يمكن أن تساعد خصائص الكمون المضادة للالتهابات في علاج حب الشباب ومنع ظهوره.

ترطيب البشرة:

يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية في الكمون على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

هناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام الكمون للبشرة، كما يلي:

تناوله كمكمل غذائي:

يمكن تناول الكمون كمكمل غذائي عن طريق إضافة ملعقة صغيرة إلى كوب من الماء المغلي وشربه مرتين في اليوم.

استخدامه على البشرة كقناع:

يمكن استخدام الكمون كقناع للبشرة عن طريق خلط ملعقة صغيرة من بذور الكمون مع ملعقة صغيرة من العسل ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء الدافئ.

استخدامه كمنقوع:

يمكن استخدام الكمون كمنقوع للبشرة عن طريق غلي ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق ثم تركه ليبرد واستخدامه لغسل الوجه عدة مرات في اليوم.