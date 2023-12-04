انت الان تتابع خبر الأربعاء موعد الجنون.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في الأردن غدا، وهذه المدينة ستتجمد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة لأردنية الهاشمية غدا الثلاثاء.

وبمشيئة الله،،،،، تسود أجواء دافئة نسبياً الى دافئة في اغلب المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الامطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءاً من المناطق الجنوبية.

ويتوقع في ساعات الليل ان تكون الامطار غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة و تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبارخاصة في مناطق البادية.