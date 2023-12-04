اقتراب الكارثة.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرات مرعبة وتحث المواطنين على الاحتماء.. لا تتجاهل هذا النداء

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الرياض - روايدا بن عباس - ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة واحتمالية هطول الأمطار

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

توقعات الطقس للأيام القادمة

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتسود أجواء دافئة نسبياً إلى دافئة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة تدريجياً مساء يوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم -بمشيئة الله- ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة على فترات ويصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 19 - 13، وفي مناطق البادية 23 - 8، وفي مناطق السهول 23 - 10، وفي الأغوار الشمالية 28 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 16، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.