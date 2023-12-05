انت الان تتابع خبر ميشال حايك يفجر الرعب بين أبناء هذه الدولة العربية ويتوقع مصير كارثي وفضيحة لزعيم مرموق.. ما قاله لا يمكن استيعابه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حالة من الجدل أثارها ملك التوقعات ميشال حايك مجددا بتنبؤاته والتي كان آخرها بخصوص ما سيحدث في مصر والأهرامات.

وهذه المرة جاءت تنبؤات ميشال حايك عكس توقعات الجمهور، حيث تنبأ بأيام هادئة وتطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، اهمها مصر.وكانت هذه التوقعات كالتالي:

تمثال أبو الهول لغز وصدمة ولن يبقى حجرا صامتا، وسيكون هناك حداد رسمي على شخصية عزيزة على مصر،فوجر مفاجأة عندما أكد أنه مهما كان الثمن السيسي سوف يأخذ حق مصر في سد النهضة.

اما بالنسبة لعالم الجمال وملكات الجمال، كشف أن الابواب ستفتح لهم في هذا العام الجديد.

كشف حايك أيضاً عن ازدهار اقتصادي في مصر لينهض الجنيه المصري من جديد.

واضاف: في مصر مبشرين إلى توسع وانتشار الاقتصاد أمامه هزة بسيطة، وهناك شخصيات مصرية حديثة سيتم تكريمها بأسماء في الشوارع ونصب تذكارية وتماثيل.

وختم توقعاته، بحديثه أن هناك أيدي شريرة تحاول سرقة أهم القطع المصرية القديمة والثمينة، وشائعات حول سحب الأموال من البنوك المصرية ثم الإفلاس ماهي إلا مجرد شائعات.