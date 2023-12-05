انت الان تتابع خبر بأمر ملكي السلطات السعودية تمنح هذه الفئة من الوافدين الاقامة المؤبدة وتمنحهم تسهيلات هي الاولى من نوعها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحرص القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية على الاهتمام بالمواطن السعودي، والاجنبي المقيم على اراضيها أيضاً، لذلك أصدر العاهل السعودي أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية ل 3 فئات من المقيمين الأجانب، وفق عدد من الشروط التي وضحها الأمر الملكي، ولأن الجنسية السعودية تعد حلم الكثير من المقيمين، فإن هذا الأمر الملكي سوف يسعدهم بلا شك، لأن الجنسية السعودية والجواز السعودي يمتاز بالكثير من الامتيازات التي تجعله حلم الكثير، ومن ابرز تلك الامتيازات هي ترتيب الجواز السعودي، حيث يحتل الترتيب 61 بين جوازات العالم، ويمكن لحامله أن يدخل 85 دولة بدون تأشيرة مسبقة

أو من خلال الحصول على تأشيرة الدخول في المطار، او عن الحصول على موافقة دخول من عن طريق الموقع الالكتروني التابع للدولة المراد دخولها، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين من أبناءها.أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مرسوم ملكي، مطلع العام الحالي 2023، قضى بمنح الجنسية السعودية ل 3 فئات من المقيمين الذين دخلو المملكة خلال فترة زمنية معينة، وتنطبق عليهم الشروط الموضحة في المرسوم الملكي الذي جاء بمثابة انفراجة كبيرة لهذه الفئات التي كانت تحلم بالحصول على الجنسية والتمتع بالمميزات التي يحصل عليها المواطن السعودي خارج الوطن، والخدمات التي يحصل عليها داخل الوطن.