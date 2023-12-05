انت الان تتابع خبر يا فرحة ما تمت .. صعود تاريخي للدولار مقابل الجنية اليوم.. والسوق السوداء تنتصر على البنوك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت تعاملات اليوم السبت 2-12-2023 استقرار ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض لأسعار العملات في البنوك المصرية، وقد أثارت حركة الدولار أمام الجنيه المصري اهتماماً كبيرًا بين الأشخاص خاصة في ظل الأصوات التي تطالب بتحرير سعر الصرف، و يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه الحركة على اقتصاد مصر، وعلى حياتهم الشخصية أيضا، ويعتبر معرفة سعر الدولار أمر بالغ الاهمية بالنسبة للعديد، لذا سنتعرف اليوم على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم.



سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

بلغ اليوم متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.83 جنيه للشراء، وسجل في البيع سعر 30.96 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي مستويات مرتفعة حيث بلغت 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي مستويات مرتفعة حيث بلغت 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ اليوم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه مصري في الشراء، بينما سجل في البيع سعر 30.85 جنيه.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي حوالي 30.85 جنيه للشراء، بينما سجل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، بينما 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، بينما جاء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل اليوم سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه في الشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل اليوم سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري فى البنك العربي الافريقي الدولي حوالي 30.85 جنيه في الشراء، بينما سجل في البيع نحو 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل اليوم الدولار الأمريكي في البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه في الشراء بينما سجل 30.95 جنيه للبيع فقط.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان.



وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه في الشراء بينما سجل 30.95 جنيه مصري في البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوق السوداء

تم الإعلان اليوم السبت عن سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء، حيث لم تختلف الأسعار عن تعاملات اليوم الماضي، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

يبلغ سعر صرف الدولار أمريكي = 48.31 جنيه مصري.

بينما يبلغ سعر 5 دولارات أمريكية = 241.55 جنيه مصري.

أما سعر صرف 10 دولار أمريكي = 4831 جنيه مصري.

أما سعر صرف 25 دولار أمريكي = 1207 جنيه مصري.

بينما جاء سعر صرف 100 دولار أمريكي = 4831 جنيه مصري.

أما سعر صرف ألف دولار أمريكي = 48310 جنيه مصري.

بينما سجل سعر صرف 10 آلاف دولار أمريكي = 480310 جنيه مصري.



2000 ريال السعودي عامل كم مصري؟

تحويل 2000 ريال سعودي إلى الجنيه المصري يبلغ 16477 ألف جنيه مصري فقط لاغير.

كم يساوي الدولار الواحد؟

الدولار الأمريكي يساوي بالريال السعودي نحو 3.75 ريال سعودي فقط.

كم يساوي الدولار قديما؟

إلى عام 1988 ميلادي كان يبلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 0.40 جنيه مصري إلى نحو 0.60 جنيه مصري فقط.