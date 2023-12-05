انت الان تتابع خبر الدينار الاردني يسحق الأخضر الأمريكي اليوم ويقضي عليه تمامًا... وهذه العملات العربية لم يعد لها أي قيمة صرف أمام الدينار والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت أسعار صرف الدينار الأردنى، اليوم الثلاثاء، في أسواق الأردن المالية وفي أسواق صرف العملات الرسمية فى الأردن، استقرارا في بيع وشراء الدينار الأردني، عدا سعر الريال السعودي ارتفع عن سعره أمام الدينار الأردني أمس بمقدار ضئيل نسبيا.

كما سجل الدولار الأمريكي هبوطا طفيفا فى سعر صرفه أمام الدينار الأردني اليوم، مقارنة بسعر صرفه أمس فى نفس الأسواق الرسمية لتداول وصرف العملات فى البنك المركزي الأردني، وتلك البيانات تخص البيانات الصادرة اليوم عن البنك المركزى الأردنى لأسعار الدينار الأردنى اليوم:

سعر صرف الدينار الأردني أمام الدولار الأمريكى والجنيه المصري:

العملة بالدينار الأردني

دولار أمريكى (USD) 0.71

يورو (EUR) 0.77

جنيه استرلينى (GBP) 0.90

دولار كندى (CAD) 0.53

دولار استرالى (AUD) 0.47

ين يابانى (JPY) 0.00

جنيه مصرى (EGP) 0.02

ريال سعودى (SAR) 0.19

درهم إماراتى (AED) 0.19

جنيه سودانى (SDG) 0.00

دينار جزائرى (DZD) 0.01

دينار بحرينى (BHD) 1.88

دينار عراقى (IQD) 0.00

دينار كويتى (KWD) 2.30

ليرة لبنانية (LBP) 0.00

دينار ليبى (LYD) 0.15

درهم مغربى (MAD) 0.07

ليرة سورية (SYP) 0.00

شلن صومالى (SOS) 0.00

ريال عمانى (OMR) 1.84

ريال قطرى (QAR) 0.19

دينار تونسى (TND) 0.23

ريال يمنى (YER) 0.00

فرنك جيبوتى (DJF) 0.00