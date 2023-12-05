"اكتشاف مذهل في السعودية يعيد الأمل للملايين: أوراق شجرة تحارب السكري وتخفض نسبة السكر بشكل فوري"

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف مواطن سعودي عن اكتشافه لشجرة فعالة في طرد البعوض وتخفيض مستويات مرض السكري، وهي شجرة النيم. تجربته في زراعة هذه الشجرة كانت ناجحة في العاصمة الرياض، حيث تعمل على طرد البعوض بفعالية.

طرد البعوض بفعالية

شجرة النيم هي شجرة طبيعية قوية في طرد البعوض. يعتقد أن رائحة أوراق الشجرة تنبعث بطريقة تزعج البعوض وتبعده عن المكان. وبالتالي، فإن زراعة هذه الشجرة في الأماكن السكنية والحدائق يمكن أن تساعد في الحد من وجود البعوض وتقليل انتشار الأمراض المنقولة عن طريق البعوض مثل الملاريا والدينغي والزيكا.

تخفيض مستويات مرض السكري

بحسب المواطن السعودي، فإن أوراق شجرة النيم لها تأثير مخفض على مستويات مرض السكري. يعتقد أن المركبات النشطة في أوراق الشجرة تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. وبالتالي، فإن تناول مستخلصات أوراق النيم يمكن أن يكون فعالًا في مساعدة الأشخاص المصابين بمرض السكري في إدارة مستويات السكر في الدم والحد من مضاعفات المرض.

تأثير مريح في الصيف

إضافة إلى فوائدها في طرد البعوض وتخفيض مستويات مرض السكري، يمكن أن تكون شجرة النيم مفيدة أيضًا في توفير راحة في فصل الصيف. يشير المواطن السعودي إلى أن الهواء في الصيف يصبح باردًا بفضل وجود أوراق هذه الشجرة. وبالتالي، فإن زراعة شجرة النيم في الحدائق والمناطق العامة يمكن أن تساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير بيئة مريحة للمجتمع.

بهذا الاكتشاف الجديد، يمكن للمواطنين السعوديين الاستفادة من فوائد شجرة النيم في طرد البعوض وتخفيض مستويات مرض السكري. ويمكن أن تكون زراعة هذه الشجرة في الأماكن العامة والمناطق السكنية خطوة مهمة في تحسين الصحة العامة والبيئة في المملكة العربية السعودية.