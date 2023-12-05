انت الان تتابع خبر معجزة الاهيه.. عشبة متوفرة في كل منزل ورخيصة الثمن أوصى بها رسول الله تقضي على الإرتفاع الجنوني لسكري الدم وتحارب السمنة والدهون والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أرشدنا رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - للكثير من الأشياء التي تفيدنا في ديننا وحياتنا وكذلك في العلاج من الأمراض، ويعد هذا الأمر من الإعجاز العلمي في السنة النبوية، ومن الأشياء التي أوصى الرسول على التداوي بها هو "الثفاء" أو كما هو معروف باسم "حب الرشاد".

فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه منبهًا إلى أهمية حب الرشاد أو الثفاء في علاج العديد من الأمراض قائلًا : "ماذا في الأمرين من الشفاء: الثفاء والصبر"، قد قال أيضًا "عليكم بالثفاء فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء"، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فقد أثني العديد من أساتذة التغذية على حب الرشاد وخاصة دوره في تنظيم سكر الدم. وعلميا يتميز حب الرشاد بفوائده الصحية المتنوعة ، لذا دعنا نتعرف من خلال السطور القادمة على كيفية تناول حب الرشاد، من أجل الحصول على فوائده المُذهلة.

يعتبر حب الرشاد من النباتات العشبية السنوية سريعة النمو كما أنه صالح للطعام، ويعرف عن بذور هذا النبات خصائصة العلاجية المتنوعة والمختلفة، ولكن كيف يتم أكله؟.

كيفية تناول حب الرشاد



هناك عدة طرق لشرح كيفية تناول حب الرشاد والاستمتاع بمذاقه وفوائده الصحية ، ومن أهم طرق تناول حب الرشاد:

-ىتستخدم الأوراق بشكل أساسي لإعداد السلطات والسندويشات.

- يتم إضافة حبوب حب الرشد إلى السلطات والشوربات والسندويشات نظرًا لأنه يتمتع بنكهة مُنعشة.

-ىيتم استخدام القرون التي تحتوي على بذور مجففة أو طازجة كنوع من التوابل الحارة.

-يمكن طهي بذور حب الرشاد أو تحميصها قبل القيام بتناولها.

- غالبًا ما تستخدم براعم نبات حب الرشاد في السندويشات مع المايونيز والبيض المسلوق والملح.

- غالبًا ما تستخدم براعم نبات حب الرشاد في السندويشات مع المايونيز والبيض المسلوق والملح.

- يتم تصنيع حلوى الكير من حب الرشاد، وذلك من أجل زيادة إدرار الحليب لدى المرضعات والأمهات.

- يمكن نقع بذور حب الرشاد في كمية كافية من