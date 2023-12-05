المعجزة الخضراء... نبتة سحرية يعالج مشروبها الالتهابات ويحسن المزاج، ويجعل الجسم ينضح بالطاقة.. تعرف عليها فورا

فوائد البردقوش للصحة:

وأشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فوائد البردقوش للصحة العامة عديدة، وهو ما تستعرضه فيما يلي:

يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي البردقوش على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، يمكن أن تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي؛ مثل الانتفاخ والغازات وقرحة المعدة.

يعالج الالتهابات:

البردقوش غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الالتهابات. يمكن أن يساعد البردقوش في علاج مجموعة متنوعة من الالتهابات، بما في ذلك التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المفاصل.

يحسن المزاج:

البردقوش له تأثير مهدئ يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق. يمكن أن يساعد البردقوش أيضًا في تحسين النوم.

يعزز صحة القلب:

البردقوش يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. يمكن أن يساعد البردقوش أيضًا في حماية القلب من التلف.

ويمكن تناول البردقوش بعدة طرق، بما في ذلك:

المشروب: يمكن تحضير البردقوش كشاي أو كمشروب ساخن آخر.

الزيت العطري: يمكن استخدام زيت البردقوش في التدليك أو الاستنشاق أو إضافة بضع قطرات إلى الماء الساخن.

الطعام: يمكن إضافة البردقوش إلى الطعام كنوع من التوابل.

من المهم ملاحظة أن البردقوش قد يكون له آثار جانبية، مثل الغثيان والقيء والدوار. لذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل تناول البردقوش.