دمار وهلع: زلزال يصيب دولة يحبها العرب بعد تنبوءات مروعة من ليلى عبداللطيف

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، الأربعاء، عن وقوع زلزال جديد في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وذكر المرصد أن الزلزال وقع في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضح المرصد التركي، أن الزلزال وقع على عمق 2.9 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.