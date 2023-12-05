انت الان تتابع خبر مخاطر دموية بزلزال قوي يضرب دولة جديدة وتحذير من تسونامي محتمل حدوثة في هذا التوقيت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين اليوم السبت، وفقًا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.وبعد مدة قصيرة، ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها.

ضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترًا عند حوالي الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي (3:37 مساءً بتوقيت جرينتش) في منطقة تقع على بعد حوالي 21 كيلومترًا شمال شرق بلدية هيناتوان في مقاطعة سوريغاو ديل سور الواقعة على جزيرة مينداناو، وفقًا للمركز.

وحذرت السلطات المحلية من “تسونامي مدمّر” وحضّت سكان المناطق الساحلية على مغادرتها.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل عبر إكس “توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة” السكان.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ”إخلاء” مناطقهم “فورا” والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وتشهد الفلبين هزات أرضية بشكل يومي، خصوصاً أنّ الأرخبيل يقع على “حزام النار”، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مروراً بجنوب شرق آسيا.