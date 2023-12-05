انت الان تتابع خبر الدفاع المدني يطلق الإنذار المبكر في سبع مناطق سعودية.. أمطار كارثية ستجرف المدن، والخروج من المنزل انتحار والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر والتي تشمل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح والمؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة التي تحد من إمكانية الرؤية الأفقية على مناطق المملكة اليوم.

حيث أصدر المركز الوطني من خلال الإنذار المبكر مجموعة من التحذيرات لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والمنطقة الشمالية والجوف حيث تشهد تلك المناطق خلال اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مع ملاحظة الصواعق الرعدية من حين إلى آخر في سماءها.

وتبدأ هذه الحالة الجوية التي يحذر منها المركز الوطني للأرصاد في كل المناطق المذكورة بدءً من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الحادية عشر من مساء نفس اليوم.

وقد أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها لسكان المملكة العربية السعودية بشأن حالة الرياح السطحية اليوم والتي ستعيق من إمكانية الرؤية خلال الساعات المقبلة كذلك أشارت المديرية إلى احتمالية تواجد الضباب الكثيف خلال اليوم مع الغيوم الركامية بشكل نسبي وكل هذه الظواهر الجوية تؤثر بالسلب على إمكانية الرؤية الأفقية.

أما بالنسبة لسرعة الرياح السطحية على البحر الأحمر فقد أشار المركز الوطني للأرصاد إلى ان سرعتها اليوم ستصل إلى جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

بينما ارتفاع الموج سيكون من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة مع حركة خفيفة إلى متوسطة في الموج.