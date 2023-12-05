انت الان تتابع خبر كارثة كونية خطيرة ستدمر هذه المناطق وتمحيها عن بكرة أبيها.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة صادمة ويثير الرعب لدى الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس فيديو على اليوتيوب كشف عن حدوث كارثة كونية جديدة ستضرب الأرض خلال شهر نوفمبر، مما أثار صدمة المتابعين.

توقع العالم الهولندي عن حدوث زلازل

أوضح في الفيديو حالة النشاط الزلزالي المتوقعة في الأيام المقبلة نتيجة لاقتران الكواكب، وتوقع أن تسبب هذه الاقترانات زلازل قد تصل شدتها إلى 7.8 درجة ريختر.

العالم الهولندي يكشف عن حدث خطير.

وأشار العالم الهولندي إلى وجود اقتران خطير بين الشمس والكواكب مثل الزهرة وأورانوس، ومن المتوقع حدوث هذا الاقتران في الفترة المقبلة حتى 17 أكتوبر. كما أشار إلى وجود اقتران بين الزهرة وزحل والأرض في الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى اقتران الزهرة وزحل مع القمر. وحذر هوغربيتس العالم من الكوارث المحتملة التي قد تحدث خلال الأيام القليلة القادمة.

تصريح العالم الهولندي عبر صفحته الرسمية

وفي صفحته الرسمية على منصة “إكس”، صرح هوغربيتس أيضًا عن وجود ظاهرة فلكية تسمى “كسوف حلقي للشمس” والمتوقع حدوثها في 14 أكتوبر.

وأكد أن الكسوف الحلقي بحد ذاته لا يسبب زلازل كونية، حيث تحدث الكوارث الطبيعية نتيجة لأحداث غير طبيعية بين الكواكب. وأوضح أن الكسوف الحلقي هو ظاهرة كونية معروفة ولا تشكل تهديدًا.