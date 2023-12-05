انت الان تتابع خبر جمالك هيرجع تاني زي زمان واحسن كمان.. كولاجين طبيعي100% هيرجعك شباب بنت 20 حتى لو كنتي في السبعين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يقل إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة بعد التقدم في السن، والذي يؤدي إلى ضعف الجدار الخارجي للبشرة وبالتالي ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه، ولذلك تلجأ الكثير نمن السيدات إلى استخدام ماسك الكولاجين الطبيعي، ولكن البعض منهن يلجأن إلى استخدام الحقن في الجلد لتعزيز نسبة إنتاجه في البشرة وبالتالي تحسين مظهرها الخارجي، ولكنها تعتبر من أكثر الطرق الغير آمنه، ولذلك فإن فإن البديل الأفضل هو المكونات الطبيعية التي يمكن الحصول على مكوناتها من المنزل بالإضافة إلى أنها تكون غير مكلفة الثمن.ماسك الكولاجين الطبيعي

يساعد هذا الماسك على تنشيط الدورة الدموية في الجلد بجانب تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاتين، ويعتبران من أهم العناصر الأساسية في شد البشرة وبالتالي منع ترهلها وظهور التجاعيد بها، ومن ثم تفيتح المناطق التي تظهر بها لتصبغات والبقع الداكنة والنمش بجانب الهالات السوداء، المكونات المستخدمة في عمل الماسك لا تسبب التهيج والأحمرار للبشرة وبالتالي فهي آمنة على طبقة الجلد وتعطيها الرونق واللمعان، والمكونات هي:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من العسل النقي.

ملعقة كبيرة من الجلاتين النباتي.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.خطوات التحضير والاستخدام

من أجل تحضير هذا الماسك يجب إتباع الخطوات الآتية:

وضع الجلاتين في وعاء صغير ونضيف إليه نصف كوب من الماء الدافئ ونقلب حتى يذوب تماما.

بعد ذلك وضعه في الميكروويف لمدة 15 ثانية أو حتى يسخن قليلا، ثم نخرجه ونتركه يبرد قليلا.

إضافة عصير الليمون والعسل وزيت اللوز إلى الجلاتين ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.طريقة الاستخدام

غسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه بمنشفة نظيفة.

استخدام فرشاة أو أصابعنا لوضع الماسك على وجهنا بطبقة رقيقة ومتساوية، مع تجنب منطقة العينين والفم.

ترك الماسك يجف على وجهنا لمدة 20 إلى 30 دقيقة، أو حتى يصبح شديد اللزوجة.

تقشير الماسك بلطف من أطرافه ونزيله عن وجهنا، مع الحرص على عدم سحب البشرة بقوة أو إلحاق الأذى بها.

غسل الوجه بالماء البارد ونجففه برفق، ثم نستخدم كريم مرطب مناسب لنوع بشرتنا.

ينصح باستخدامه مرتين في الأسبوع.