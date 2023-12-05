انت الان تتابع خبر بشرى سارة لجميع المعتمرين.. تغيير غير مسبوق لسعر تأشيرة العمرة للجميع وهذا هو سعرها الجديد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسعى وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية جاهدة على تيسير جميع إجراءات الحج والعمرة وذلك حرصًا منها على توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمان، لذلك نجدها تقوم بتخفيض رسوم التأمين الصحي ل 88 ريال سعودي فضلًا عن العديد من التسهيلات الأخرى، ومن خلال المقال سوف نستعرض معكم تسهيلات وزارة الحج للمعتمرين.



خفض رسوم التأمين الصحي للمعتمرين

فيما يلي سوف نستعرض معكم أبرز تسهيلات وزارة الحج للمعتمرين القادمين من الجمهورية التركية والسودان:

المعتمرين القادمين من تركيا

أعلنت وزارة الحج والعمرة من خلال حسابها على منصة إكس عن العديد من التسهيلات للمعتمرين القادمين من تركيا وتتمثل في الآتي:

إتاحة العمرة بجميع أنواع تأشيرات الدخول.



إمكانية إصدار تأشيرة العمرة بشكل إلكتروني فضلًا عن حجز باقات العمرة من خلال منصة "نسك".والجدير بالذكر أن الوزارة قد أطلقت خدمة استضافة المعتمرين السودانيين في مايو الماضي وذلك بعد تعسّر عودتهم، وذلك من خلال منصة أبشر أفراد لمن يرغب من المقيمين أو المواطنين من استضافة المعتمرين السودانيين لحين يتمكنوا من العودة.

ما الخدمات التي تقدمها الدولة للحجاج؟

تقدم الدولة للحجاج عدد كبير من الخدمات وتتمثل في الآتي:

خدمات صحية للحجاج.

خدمات الحج العامة.

خدمة نقل الحجاج.

الإشراف والمتابعة على جميع أعمال الحج.

خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة.

هل يوجد خدمة حجاج سيدات؟

حرصت وزارة الحج والعمرة بالمملكة على الدفع بعناصر نسائية لمساعدة النساء أثناء أداء مناسك الحج والعمرة وتدوين الملاحظات وتسهيل تلقي الخدمات المناسبة لهم.

كم دخل الحج والعمره؟

تسعى المملكة لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون سنوياً بحلول عام 2030 وذلك لرفع الإيرادات لتصل إلى 50 مليار ريال سعودي.