عاجل وهام بأمر ملكي.. الحكومة الأردنية تفاجئ الجميع بهذا القرار الذي سوف يدخل الفرحة الى كل بيت..لن تصدقها

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الرياض - روايدا بن عباس - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الأول المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين للجنة انخفاض سعر السولار بمقدار (45) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلس/لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلس/لتر.

وعليه؛ قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (750) فلساً/لتر بدلاً من (795) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (915) فلساً/لتر بدلاً من (925) فلساً /لتر،

وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1160) فلساً/لتر بدلاً من (1165) فلساً/لتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون اول المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.