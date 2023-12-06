انت الان تتابع خبر حلت الكارثة الكبرى استعدوا لمواجهة الكارثة.. التوقع الوحيد الذي جعل ليلى عبد اللطيف تبكي على الهواء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها التي ترعب الجمهور، حيث كشفت مجدداً أن الكارثة ستحدث في الايام القادمة.

ليلى عبد اللطيف قالت أن على الجميع الإستعداد وآخذ الحيطة والحذر، وتوقعت العراقة الشهيرة اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية.