العاصفة المدمرة: تهديد مرعب يحوم حول السعودية وليلة رعب قادمة مع تحذيرات مرعبة من خبراء الأرصاد

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الرياض - روايدا بن عباس - توقعات الطقس في المملكة العربية السعودية

حالة الطقس اليوم

وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية، من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء. قد تتكون سحب رعدية في بعض المناطق مع هبوب رياح نشطة. تشمل هذه المناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

تكون الضباب والرياح السطحية

قد يتشكل الضباب في بعض المناطق من جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، الرياض والشرقية. كما ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية في الأجزاء الشمالية والوسطى، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية في الجزء الجنوبي. ستكون سرعة الرياح بين 12-32 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة في الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية.

ارتفاع الموج وحالة البحر

من المتوقع أن يكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن نصف متر إلى متر في الجزء الجنوبي. قد يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية. أما حالة البحر، فستكون متوسطة الموج إلى مائج في الأجزاء الشمالية والوسطى، وخفيفة إلى متوسطة الموج مع تكوّن السحب الرعدية في الجزء الجنوبي.

حالة الطقس على الخليج العربي

على الخليج العربي، ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية في الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية في الجزء الجنوبي. ستكون سرعة الرياح بين 15-40 كم/ساعة في الجزء الشمالي و15-34 كم/ساعة في الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج سيكون من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر ستكون خفيفة إلى متوسطة الموج.