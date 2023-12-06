انت الان تتابع خبر عاجل.. الخوف يستشري في كل الأردن بعد إعلان الأرصاد هذا الخطر القادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت إدارة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس في الأردن يوم الاثنين حتى الخميس، حيث من المتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد أنه يطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، ومع ساعات الظهيرة تمتد زخات المطر لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية، أن الأردن يتأثر الثلاثاء، بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا تتحول إلى غائمة أحيانا.

وتوقعت هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط الأردن، قد تكون غزيرة على فترات بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ويتوقع أن تمتد الهطولات تدريجياً لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأشارت الأرصاد إلى أن الأجواء يوم الأربعاء تكون باردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في مناطق عدة من المملكة.

ومع ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي حيث تتناقص كميات الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.