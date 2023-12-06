ناقوس الخطر يدق في السعودية والأرصاد يناشد المواطنين بعدم الخروج من منازلهم الساعات القادمة

انت الان تتابع خبر ناقوس الخطر يدق في السعودية والأرصاد يناشد المواطنين بعدم الخروج من منازلهم الساعات القادمةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء السادس من ديسمبر من العام الجاري 2023 والتي تتمثل في هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مدار اليوم مع هبوب الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة والتي بدورها تحد من إمكانية الرؤية على الطرق.



تشمل هذه الحالة الجوية أجزاء من مناطق المملكة العربية السعودية اليوم مثل الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم.

كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاته لسكان المدينة المنورة خلال اليوم والتي تشمل تأثيراتها الرياح الشديدة المثيرة للغبار مع احتمالية تساقط زخات من البرد وجريان للسيول مع ملاحظة الصواعق الرعدية بكثرة وذلك على محافظات الحناكية والمهد والعلا وخيبر والتي تبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة وتستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحًا.

كما تشير آخر الخرائط الجوية في مركز طقس العرب إلى ملاحظة تأثر أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويأتي ذلك نتيجة تمدد حوض علوي بارد نسبيًّا من الشمال.



كذلك تشير الخرائط الجوية إلى تساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق تشمل شمال منطقة الجوف وأجزاء من المناطق الغربية تكون مصحوبة أحيانًا بالصواعق الرعدية كما يتوقع أن تستمر فرص الأمطار على فترات في بعض المناطق حتى ساعات المساء الأولى.