انت الان تتابع خبر أرقام فلكية صادمة.. الكشف لأول مرة عن حجم ثروة ناصيف ساويرس ثراء فاحش و مبالغ خيالية والمفاجأة في عدد اولاده الحقيقيون والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نقلَ الملياردير ناصف ساويرس، مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لينضم إلى موجة من المستثمرين البارزين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة.



كم تبلغ ثروة ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر؟

ويعد ناصف أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وأعقب ناصف ساويرس في قائمة كبار أثرياء مصر، في مجلة «ceoworld» الأمريكية محمد منصور بثروة 3.6 مليار دولار، تلاه نجيب ساويرس بثروة 3.3 مليار دولار.

وجاء في المركز الرابع، يوسف منصور بثروة هائلة تبلغ 1.5 مليار دولار، واحتل ياسين منصور صاحب شركة بالم هيلز للتعمير، بثروة شخصية قدرها 1.3 مليار دولار، المركز الخامس بين أغنى أغنياء مصر.



من جانبه، وجه عضو مجلس النواب، مصطفى بكري انتقادات حادة إلى الملياردير ناصف ساويرس، وذلك بعد قرار الأخير بنقل مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال بكري من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “x”، في وقت حساس تواجه فيه مصر مخاطر علي الحدود، وتعاني من أزمة اقتصادية نتاج تداعيات دولية، يخرج علينا الملياردير ناصف ساويرس ليعلن نقل استثماراته واستثمارات عائلته إلى أبوظبي.

ووجه بكري سؤالًا لـ ناصف ساويرس: هل بلدك تقاعست عن مساعدتك أنت وأسرتك؟! هل أفلست مثلا وذهبت لتعيد بناء ثروتك مجددا؟!، هل تم حرمانك من الاستثمار في مصر مثلا؟!، أم هل مصر دمها تقيل على قلبك؟!.

إن رجل الأعمال الشهير سميح ساويرس تزوج مرة واحدة فقط من زوجته جويا جلنجر التي لا يُعرف عنها جنسيتها وغير معروفة في الوسط الإعلامي، حيث إنها لا تفضل الظهور للأضواء وذلك على الرغم من شهرة زوجها الواسعة في الوطن العربي.

من خلال التعرف على كم عدد زوجات سميح ساويرس نشير إلى أن رجل الأعمال سميح ساويرس وزوجته جويا جلنجر أنجبا ولدًا وحيدًا يُسمى نجيب سميح ساويرس