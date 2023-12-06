انت الان تتابع خبر توخوا الحذر.. بيان مهم من الارصاد السعودية بشأن حالة الطقس مساء اليوم وتحذر من حدوث هذا الامر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر المركز الوطني للأرصاد أمس التقرير الخاص بطقس السعودية اليوم، وقد كان التقرير الذي تبين من خلاله حالة الطقس السيئة في المملكة والتي يتعين على الجميع الانتباه لها.

وقد أوضح المركز الوطني للأرصاد من خلال التقرير حالة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة والمصحوبة بنشاط الرياح المؤثر على الكثير من المناطق وله تأثير قوي على الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء من المناطق الأخرى حيث الرياح المثارة المؤدية إلى تدني الرؤية.

وكذلك تبين من خلال التقرير المدن التي تتأثر بنشاط الرياح، والتي منها المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والجوف وغيرها من المناطق الأخرى.