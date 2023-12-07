بدون خجل سيدة أعمال سعودية تطلب من المحكمة تزويجها من هذا المقيم بشكل عاجل و السبب لا يصدق



وقالت موضحة مقاصد دعواها : ” أريد الستر والزواج ، خوفا من فوات فرصة إنجاب الأبناء ، وبناء أسرة ، والتصرف الذي يقدم عليه أفراد أسرتي يلحق بي الضرر ، حاليا ومستقبلا ، وأخشى فوات الفرصة لتقدم عمري عن سن الزواج المتعارف عليه ” ، ولذلك ” أطلب نقل ولاية الزواج إلى الحاكم الشرعي .. هذه دعوتي ” .

هذا وقد أنهت محكمة الأحوال الشخصية ، قضية الإعضال في جلسة واحدة ، بعدما ثبت لديها حالة العضل والضرر الواقع على الفتاة الأربعينية ، فقررت نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم وعقد قرانها على مقيم أجنبي ، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية .