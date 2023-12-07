انت الان تتابع خبر التشهير وغرامة مالية ضخمة.. الجوازات السعودية تُعلن عن عقوبات صارمة لمن يقوم بهذا الشيء بعد حصولة على الاقامة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضحت المديرية العامة للجوازات تنبيهًا مهمًا حول أهمية الامتثال للقوانين فرض عقوبات مختلفة ما بين السجن أو الغرامات المالية في هذه الحالة.

عقوبات صارمة في هذه الحالة



في إطار جهود الجوازات السعودية للرقابة وضبط الأمور؛ قد كشفت عن تفاصيل العقوبات التي تُفرض على المنشآت التي تقوم بتشغيل الوافدين بطرق تخالف الأنظمة، وتتضمن العقوباتا لمحتملة:

التشهير بالمنشأة.

فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.

حرمان المنشأة من استقدام العمال لفترة تصل إلى خمس سنوات.

فرض سجن لمدة لا تقل عن عام للمدير المسؤول، وفي حالة إذا كان وافدًا من الخارج؛ فيتم فترة عقوبته، ومن ثم يتم ترحيله.