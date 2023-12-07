انت الان تتابع خبر الليلة التي انفضحت فيها ليلى عبد اللطيف وانكشف سرها امام الجميع.. لن تصدقوا ماذا حدث ولماذا انهارت وانسحبت من الحلقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت حسابات مهتمة بأخبار الفلك والتوقعات، الحلقة التي انهارت فيها الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف وهددت بالانسحاب منها.

لم تتحمل ليلى عبد اللطيف الاتهامات التي وجهت لها، ورفضتها رفضا قاطعا، وردت على المذيع الذي كشف بعض اسرارها بطريقتها الخاصة.

ظهرت ليلى عبد اللطيف وهي منفعلة، حول “فضيحة” جديدة لحقت بإسمها وهو تلقيها مبالغ مالية طائلة من سياسيين مقابل تكهّنات وقراءة المستقبل لهم.

و يُظهر مقطع الفيديو سؤال الإعلامي حول المبلغ الذي تتقضاه في هذه الحالات الخاصة من طرف رجال الأعمال و السياسين و عن تلقيها شيك بقيمة 150 ألف دولار لكنّها رفضت الإجابة او التوضيح و إكتفت بجملة و هي مرتبكة : انت شو دخلك انت ما خصّك… انه هذا السؤال لا ينسأل خلي سياسي يدقلك يقولك قديش قبضت”.

و أثار مقدم البرنامج الجدل من خلال عرضه لشيك بقيمة 150 ألف دولار جعل ليلى عبد اللطيف تشعر بتوتر و ترد بعصبية : ” ما آلك حق تجيب شيك ..انا فل من الحلقة اذا ما شلته من 2012 شيك ب 150 ألف دينار من شخصية سياسية ما إلك حق تحطه. عمري ما فرضت على … شخصية لبنانية و عربية مقابل أني أعمل و أقرأ توقعات”.