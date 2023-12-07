انت الان تتابع خبر عاجل.. الأرصاد الجوية المصرية تحذر الموطنيين من حالة الطقس السيئة وهذا ما سيحدث في الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، حيث تسجل القاهرة 22 درجة مئوية للحرارة العظمى، وهو ما يوضح انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم: تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة أحيانًا، من الساعة 4 لـ 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

عن حالة الطقس اليوم الخميس، يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



وعن حالة الطقس في مصر اليوم الخميس، تشهد مناطق من شمال الوجه البحري، أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30%.

ويكون هناك استقرار على حالة البحرين، حيث يشهد البحرالمتوسط حالة جوية خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.25 لـ 1.75متر، بينما يسود البحر الأحمر حالة جوية معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين المتر ونصف لـ مترين.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023:

· القاهرة الكبرى: العظمى 22، الصغرى 14.

· الإسكندرية: العظمى 22، الصغرى 12.

· العلمين الجديدة: العظمى 23، الصغرى 14.

· مطروح: العظمى 24، الصغرى 11.

· سيوة: العظمى 20، الصغرى 8.

· أسيوط: العظمى 24، الصغرى 11.

· أبو سمبل: العظمى 27، الصغرى 14.

· أسوان: العظمى 27، الصغرى 14.