انت الان تتابع خبر توقع ليلى عبد اللطيف المخيف الذي ارعب الجمهور وتمنوا عدم تحققه.. هذا ماسيحدث في الايام القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمنى الجمهور عدم تحقق توقعات ليلى عبد اللطيف التي اطلقتها مؤخرا لفصل الشتاء، حيث كشفت أنه سيحمل الكثير من الكوارث.

ليلى عبد اللطيف تنبأت بحدوث موجة برد قاسية للغاية وسيكون الفصل الاقسى هذا الموسم من بين الجميع.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.