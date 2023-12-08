في هذا الموعد .. الأردن تنتظر كمية مطرية مرعبة ستسقطها السماء في هذا الموعد

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الرياض - روايدا بن عباس - مع ساعات المساء من يوم أمس تأثرت المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة كانت غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت و مدينة العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحيانا.

ووفق إدارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة