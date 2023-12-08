صيدلية متكاملة.. أقوى عشبة طبيعية على الإطلاق تخفض نسبة السكر في الدم فوراً وأفضل مليون مرة من ابر الانسولين

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الرياض - روايدا بن عباس - يحتوي بهار الورس على مركب النياسين، والعديد من الفيتامينات الهامة..., “الورس”.. صيدلية متكاملة من الفوائد الضرورية للجسم , والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.

يحتوي بهار الورس على مركب النياسين، والعديد من الفيتامينات الهامة كفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامين K، وفيه العديد من المعادن والشوارد من أهمّها معدن الصوديوم، والنحاس، والحديد، والبوتاسيوم، والزنك، وهذه المكونات جعلت منها علاجاً للعديد من المشاكل الصحية.

فوائد الورس:

– مضاد للالتهابات خاصة التهابات المفاصل. – يساهم في الوقاية للتعرض للأورام الحميدة والخبيثة، فهو مثالي للوقاية من نمو الجذور الحرة التي تتسبّب بالإصابة بالسرطان.

-يعمل كمطهر ومضاد للجراثيم، ويستخدم في عمليات تطهير الجروح والحروق وتقليل مدّة شفائها.

-يساهم في علاج مشكلة الصدفية، والعديد من المشاكل الجلدية الأخرى.

– يخفّف من حدّة مشكلة الربو، ويفيد في علاج مشاكل البرد والإنفلونزا.

– يسرع من عملية التئام الجروح، كما أنّه يعالج



يرفع من كفاءة جهاز المناعة في الجسم.

-يعزّز من كفاءة الكبد، فهي التي تقوم بتخليص الجسم من السموم التي تتسبّب بالعديد من المشاكل الصحيّة.

-تحفيز الدورة الدموية في كامل الجسم.

– حرق الدهون، والمساهمة بإنقاص الوزن بفترات قصيرة.

– مثالي لصحة الدماغ ومحاربة مرض الزهايمر.

– يقي من التعرض للسكري، كما أنّه يساهم في ضبط مستوى السكري في الدم، ويمكن لمرضى السكري تناوله على شكل كبسولات بعد استشارة الطبيب المختص.

– يضبط معدلات الكولسترول في الدم، ممّا يجعلة مكوناً فعالاً في الوقاية من التعرّض لأمراض القلب والشرايين.

– يستخدم في العديد من الوصفات الجمالية للبشرة، وخاصة تلك التي تعمل على تفتيح لون البشرو وتوحيد لونها.