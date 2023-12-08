انت الان تتابع خبر عاجل.. السعودية تعلن عن حالة الطورى القصوى في هذه المناطق وقرار عاجل بايقاف عملية التعليم الى اجل غير مسمى.. ماذا يحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشر المركز الوطني للأرصاد أمس تقريرًا يتعلق بحالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم. يكشف التقرير عن حالة الطقس السيئة والتي يجب على الجميع الانتباه لها.



وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، ستشهد المملكة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. ستصاحب هذه الأمطار نشاط الرياح القوي الذي سيؤثر على العديد من المناطق. ستكون الرؤية الأفقية منخفضة في بعض الأجزاء الأخرى بسبب الرياح المثيرة التي تقلل من الرؤية.

تشمل المدن التي ستتأثر بنشاط الرياح المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والجوف وغيرها من المناطق الأخرى.

بدأ البحث حول تعليق الدراسة غدا الخميس في السعودية ولكن الجهات المسؤولة حتى الآن لم تُعلن عن تعليق دراسة في أي منطقة من مناطق المملكة وفي حال إعلانها سنوفيكم بالخبر مباشرةً.

حالات تعليق الدراسة الحضورية

هناك العديد من الحالات التي يجب فيها تعليق الدراسة وهذا وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية وجاءت الحالات على النحو التالي وهي:

في حال الزيارات الرسمية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية يتم تعليق الدراسة الحضورية.

إذا حدث انهيار في مبنى المدرسة سواء كُليًا أو جزئيًا خشيةً على سلامة الطلاب.

في حال هطول الأمطار خشيةً من الاصطدام وللحفاظ على السلامة العامة.

في حال انتشار وباء ما بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.



اجازات الترم الثاني الدراسي 1445

يتضمن هذا الفصل إجازات رسمية وأخرى مطولة وسنتطرق إليها وفقًا لما جاء في جدول التقويم الدراسي لعام 1445 وهي:

حددت الوزارة أن أول إجازة في الترم الثاني هي العطلة المطولة الأولى وستكون في الشهر الجاري يوم 17 الموافق يوم الأحد ونظرً لأنها ستصادف إجازة نهاية الأسبوع فستكون العطلة ثلاثة أيام تبدأ بنهاية دوام الخميس وتنتهي يوم الأحد ثم يعود الطلاب للدوام يوم الإثنين.

ثاني عطلة وهي إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وستكون بتاريخ 4 يناير وتستمر لمدة عشرة أيام حتى 14.

وثالث عطلة وهي إجازة مطولة ثانية وتكون بتاريخ 28 يناير لعام 2024.

إجازة يوم التاسيس السعودية يوم 22 فبراير لعام 2024 وأيضًا ستصادف اجازة الترم الثاني.