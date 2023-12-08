انت الان تتابع خبر العشبة السحرية للسكر: اكتشاف لا يصدق لعشبة تفوق الأنسولين وتساعد في التخلص من السكر بشكل كامل بتناولها لمدة ثلاثين يومًا فقط والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توصل باحثون إلى أن العشبة الشعبية المعروفة بإسم "الميرمية" لها تأثيرات قوية مضادة للسكر في الدم، ويمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها تساعد ايضاً في درء علامات مرض السكري. ووجدت دراسة تبحث في الارتباط بين العشبة والسكري، أن مستخلص المريمية يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم في الفئران عن طريق تنشيط مستقبل معين. ولدى البشر، وجد أن لهذه العشبة تأثيرات مشابهة لمادة روزيغليتازون، دواء آخر مضاد لمرض السكري يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين. وخلص الباحثون إلى أن الميرمية قد تفيد مرضى السكري لتقليل الجلوكوز بعد ساعتين فقط من الصيام، بحسب صحيفة أكسبريس.

رحمة من الشافي: أضف هذا المكون البسيط لكوب الشاي يقتل الخلايا السرطانية للأبدوفي حين أن معدلات مرض السكري المتزايدة هي سبب للقلق، فقد وجد أن هذه الحالة لها روابط قوية مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تعريض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الطبيعة الضارة للحالة تجعل من الصعب تشخيصها. ووجدت الدراسات أنه عند تناول المريمية ثلاث مرات يوميا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، تقلل المريمية من نسبة الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد. ووجدت إحدى الدراسات، التي شملت 67 مشاركا، أن مستويات الكوليسترول الكلية انخفضت بنسبة 19.6% بعد شهرين. وخلص الباحثون إلى أنه يمكن تقديم أوراق المريمية كعلاج بديل لارتفاع الكوليسترول، بعد استشارة الطبيب المختص. ماهي عشبة الميرمية Sage (Salvia officinalis) هي أحد الأعشاب المعروفة منذ قديم الزمان. وهي شجيرة معمرة دائمة الخضرةآآ ذات نكهة حادة ورائحة عطرية، تتواجد في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا. تنمو الميرمية في التربة القلوية والرملية وبوجود إضاءة شمس كافية، وتمتاز بأفرعها الخشبية وأوراقها الفروية ذات اللون الأخضر المائل إلى الرمادي، وتزهر في فصل الصيف بزهور بنفسجية وزرقاء جالبة للنحل. استخدمت الميرمية منذ العهد الروماني للعديد من الأغراض الطبية والعلاجية، من بينها كعلاج لمرض السكري، وحاليًا تدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والدوائية. وبجانب فوائدها المذهلة لمرضى السكري، هناك أيضا فوائد اخرى لعشبة الميرمية، منها:

1- تعزيز القدرات العقلية والوقاية من الزهايمر تحتوي أوراق الميرمية على مركب الثوجون (Thujone) الذي يحفز إفراز النواقل العصبية من نوع (GABA) والسيروتونين، والتي تساعد على الآتي: - زيادة التركيز، وتحسين العمليات الذهنية واليقظة والقدرات العقلية وعملية التفكير. - تقوية الذاكرة، وتعزيز عمل الحواس عند تناولها عن طريق الفم. - تساعد رائحتها في تعزيز اليقظة والإدراك.آآ كشفت دراسة أجريت عى مجموعة من الطلبة تم إعطائهم جرعات مختلفة من زيت الميرمية قبل اختبارات للأداء المعرفي، حيث أظهرت النتائج زيادة في سرعة استرجاع المعلومات في الاختبارات المتعلقة بالذاكرة وتحسن عام في اليقظة والإدراك وتعزيز الحالة المزاجية، ولهذه الصفات أهمية كبرى للباحثين في مجال علاج الزهايمر