تحضير صوص الشوكولاتة مثل النوتيلا في المنزل استمتع بنكهة لذيذة بأقل التكاليف

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رياض - احمد صلاح - صوص الشوكولاتة مثل النوتيلا هو نكهة لذيذة تجمع بين حلاوة الشوكولاتة ونعومة البندق ويمكنك تحضير هذا الصوص بسهولة في المنزل واستخدامه في العديد من الأطباق وفي هذا المقال نتعرف على كيفية إعداد صوص الشوكولاتة مثل النوتيلا بطريقة سهلة ولذيذة.

مكونات صوص النوتيلا بالبندق (صوص الشوكولاتة)

لإعداد صوص الشوكولاتة مثل النوتيلا، ستحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كوب من البندق المحمص

1/2 كوب من الكاكاو المسحوق

1 كوب من الحليب المكثف المحلى

1/2 كوب من السكر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح خطوات اعداد صوص الشوكولاتة

قبل البدء في إعداد صوص الشوكولاتة، قم بتحميص البندق في مقلاة جافة على نار متوسطة حتى يصبح لونه ذهبيا.

بعد أن يبرد البندق المحمص، ضعه في محضر الطعام واطحنه حتى يصبح ناعما.

أضف بودرة الكاكاو، والحليب المكثف المحلى، السكر، الفانيليا، والملح إلى البندق المطحون في محضر الطعام.

شغل محضر الطعام حتى تحصل على مزيج ناعم ومتجانس وستحتاج إلى التأكد من خلط جميع المكونات بشكل جيد.

اسكب الصوص في وعاء محكم لحفظه لوقت الاحتياج.

يمكنك الاستمتاع بصوص الشوكولاتة مثل النوتيلا مع مختلف الأطعمة.

يمكنك وضعه على الخبز أو الفطائر أو استخدامه كحشوة للكعك.

صوص الشوكولاتة مثل النوتيلا هو وصفة لذيذة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام هذا الصوص، يمكنك إضافة نكهة الشوكولاتة اللذيذة إلى وجباتك المفضلة.

طريقة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة

إلى جانب الوصفة السابقة لصوص الشوكولاتة مثل النوتيلا، هنا هي طريقة أخرى سهلة لتحضير هذا الصوص اللذيذ:

المكونات

1 كوب من رقائق الشوكولاتة الداكنة

1/2 كوب من الحليب الكامل

1/2 كوب من السكر البني

2 ملعقة صغيرة من الزبدة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

طريقة التحضير