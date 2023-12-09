انت الان تتابع خبر الكارثة ستحدث غصباً عن الجميع.. لن تصدقوا ماهو التوقع الذي أكدت ليلى عبد اللطيف أنه سيتحقق في نهاية ديسمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت العرافة ليلى عبد اللطيف الجميع بتوقع كارثي جزمت أنه سيتحقق خلال الأسبوع القادم، الأمر الذي احدث ضجة.

وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

كما أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها شدة البرد وتسبب حالات اغماء على الفور، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللي توقعتها.