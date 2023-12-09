انت الأن تتابع خبر توقف للحياة كاملا ووقوع كارثة عظمى.. ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتوقعاتها الجنونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف لشهر ديسمبر الكثير من الجدل، حيث تنبأت أن يكون الشهر الاصعب في هذا العام.



توقعات ليلى عبد اللطيف سببت صدمة عند الجمهور، خصوصاً بعدما أكدت أن على الجميع الاستعداد لأنه حان موعد تحقق ماتوقعته.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.