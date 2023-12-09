انت الان تتابع خبر "أيام كارثية".. توقعات مميتة من ليلى عبداللطيف قد تحدث في الايام القادمة!! لن تصدق بماذا تنبأت وافزعت العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن الفترة القادمة ستكون كارثية ومليئة بالاحداث السيئة، الأمر الذي احدث صدمة عند الجميع.

ليلى عبداللطيف، وصفت السنة القادمة بـ"الدموية" من جهة، وسلمية من ناحية أخرى، وأكدت أنه سيتم تغيير بعض القوانين الخاصة بخدمة الناس والمجتمع في بعض دول العالم العربي، فضلا عن إقامة مشروعات داعمة للشباب.

توقعت ليلى عبداللطيف انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدّي إلى زيادة تداعيات فيروس كورونا عينها وإلى الدراسة والعمل عن بعد. كما توقعت أن يصل علماء أوروبيون إلى دواء فعّال للسرطان من جهة، وانتشار سلالة جديدة من فيروس الجدري أكثر خطورة من جهة أخرى.

أضافت ليلى عبد اللطيف أنّه بين العامين 2024 و2025 ستختفي بعض المدن، كما أنّ حيوانات مفترسة وغريبة ستهاجم الإنسان. لم تتوقع حدوث حرب عالمية ثالثة، لكنّها رأت أن دولا عدة تشهد صراعات مختلفة.

وقالت الفلكية الشهيرة: سنرى أسوأ كارثة في تاريخ البشرية في سنة 2023 أو 2024 وستحصل في عدة مناطق بالعالم .

وتوقعت حروب مدمرة خلال الـ 4 أو الـ 5 أشهر المقبلة المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق الأردن وفلسطين سيشعر بها لبنان وتسونامي يضرب دولة عربية.