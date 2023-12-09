عاجل.. بيان هام وتحذيرات عاجلة في مصر.. رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المحافظات المصرية وهذا ما سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة

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الرياض - روايدا بن عباس - المتوقعة من السبت 9 ديسمبر 2023 إلى الأربعاء 13 من الشهر ذاته، مشيرًة إلى أن السبت يسودها طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



الطقس غدا في مصر

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

، بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



الطقس في الأيام المقبلة

يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



الطقس في مصر

اعتبارا من الاثنين 11 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء؛ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وتنشط الرياح على بعض المناطق.



الطقس في موقعك

أمطار متوسطة ورعدية تغزر أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من خليج السويس وسيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون الأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 % تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 أمطار متوسطة ورعدية تغزر أحياناً بنسبة حدوث (70% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30-40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.