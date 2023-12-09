انت الان تتابع خبر "هذا غير معقول سيكون هناك حزن كبير"..العبقرية ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مدوية وتكشف ماسيحدث في الأسبوع القادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجدل مجدداً بعدما كشفت ماسيحدث في الأسبوع القادم، الأمر الذي احدث ضجة.

ليلى عبد اللطيف أكدت أنه سيكون هناك حزن كبير بسبب الأحداث التي ستحدث خلال هذه الفترة، راجية من الجميع أخذ الحيطة والحذر.

حيث أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها شدة البرد وتسبب حالات اغماء على الفور، وحروب مدمرة خلال الفترة القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.

وختمت توقعاتها أن إسرائيل ستوجع لبنان والمقاومة سترد الصاع صاعين، كما أكدت أن شهر نوفمبر لن يكون كباقي الأشهر، وسيحدث بعض الأحداث اللي توقعتها.