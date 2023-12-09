هتبقى حامية نااار زي الموس .. طريقة مدهشة لسن السكاكين داخل منزلك بشئ لم يخطر على بال العفريت

طريقة بسيطة وفعالة لـ سن السكاكين

الآن تستطيع سن السكاكين الباردة و القديمة الموجودة في مطبخك بطريقة سهلة وبسيطة وهي بإستخدام قطعة من ورق الالومنيوم أو القصدير ويعرف أيضاً بورق الفويل وهو المستخدم في حفظ و تغليف الطعام وهو من الأشياء التي تتوفر داخل كل منزل ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

إحضار نصف متر من غلاف ورق القصدير أو الفويل ويتم تقطيعها إلى عدة طبقات متساوية ثم نبدأ برصها فوق بعضها.

نحضر السكين الباردة المراد سنها ثم نقوم بتمريرها بحيث تكون بين أطراف ورق الفويل وبعضه وتكرر ذلك عدة مرات.

جربي أن تستخدمي السكين في بعض المهام مثل تقطيع بعض اللحم أو الخبز والدجاج لاختبارها هل وصلت للدرجة المطلوبة أو ليس بعد

يجب تنظيف نصل السكين جيداً من آثار القصدير أو الفويل قبل الاستخداوسوف تكتشفي أن السكين أصبحت حادة وفي خلال دقائق معدودة.

طريقة بسيطة لـ سن السكاكين القديمة في دقائق

يمكن إعادة سن السكين البارد أو التالم من خلال القيام بالخطوات التالية: