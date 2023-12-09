انت الان تتابع خبر ستكون أصعب 24 ساعة على الشعب السعودي.. بيان عاجل من الارصاد السعودية بشان حالة الطقس المتوقعة للساعات القادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاصيل الطقس على مناطق المملكة اليوم وتوقعات درجات الحرارة - صحيفة اليوم

متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق في المملكة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فالحالة تشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الطقس في السعودية اليوم

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

طقس المنطقة الشرقية

، على عدد من مناطق الشرقية، موضحًا أن الحالة تستمر حتى التاسعة صباحا.

وأشار إلى أن التنبيه يشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة، وبين أن الحالة يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3 ) كم.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتوقعاتها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة.

ويأتي هذا مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب.



حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.