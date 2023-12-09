ستغنيك عن إبر الانسولين بمفعولها السحري.. هذه العشبة الخارقة تخفض مستوى السكر في الدم وتقلل من تركيز الجلوكوز بشكل فوري

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة أجراها باحثون في نبراسكا وكندا ، أن بذور الكتان قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، حيث وجدوا علاقة بين ميكروبيوم الأمعاء وmicroRNAs في الغدة الثديية (miRNAs)، والتي ترتبط بنمو خلايا سرطان الثدي.



التدخل الغذائي والوقاية من السرطان

وقالت الدكتورة إيلينا إم كوميلي، مؤلفة الدراسة والأستاذ المساعد في قسم علوم التغذية بجامعة تورنتو: "إذا تم تأكيد هذه النتائج، تصبح الكائنات الحية الدقيقة هدفًا جديدًا للوقاية من سرطان الثدي من خلال التدخل الغذائي".

أظهرت الأبحاث السابقة أن قشور بذور الكتان لها خصائص مضادة للالتهابات وتتسبب في إنتاج الجسم لكمية أقل من هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

بذور الكتان وتطور السرطان

وأضافت الدكتورة جنيفر أوشتونج، التي عملت على الورقة البحثية والأستاذ المساعد في جامعة نبراسكا - لينكولن: "في هذه الدراسة، وجدنا ارتباطات بين الأنظمة الغذائية الغنية ببذور الكتان، وتكوين الكائنات الحية الدقيقة الأعورية، وملامح miRNA في الغدة الثديية التي تنظم العديد من المسارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتطور السرطان."

تأثير بذور الكتان على انقطاع الطمث

لقد ثبت أن القشور تجعل النساء اللاتي مررن بفترة انقطاع الطمث ينتجن أشكالًا أقل نشاطًا من هرمون الاستروجين، والذي يعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

تحتوي الحبوب الأخرى مثل الشعير والحنطة السوداء والدخن والشوفان والجاودار والقمح أيضًا على مستويات عالية من القشور. كما أنها متوفرة بكثرة في المكسرات والبذور الأخرى، وكذلك المشروبات مثل القهوة والشاي والنبيذ.