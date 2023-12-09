انت الان تتابع خبر عاجل.. خبر حزين لكل الوافدين والزائرين في الامارات.. سيتم استبعاد الجميع بدون استثناء ابتداء من هذا التاريخ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الإمارات تعلن خبر حزين للوافدين لسبب معين، آخر التطورات البارزة المرتبطة بالمقيمين في الإمارات وقرارات توطين الوظائف، والتي تعتبر لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في هذه الأيام تصلنا أخبار هامة بشأن العديد من الأشخاص، خاصةً الأفراد الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات.



الإمارات تعلن خبر حزين للوافدين

أعلنت الحكومة قرارًا يتعلق بتوطين بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما أثر مباشرةً على فرص العمل والإقامة للوافدين هنا، كما نساهم في دعم الشركات والمشاريع في بلادنا لتطوير وتعزيز الصناعات ومرافق العمل، هذا يعمل على توفير فرص عمل أكثر للأفراد ويعزز اقتصادنا، بالإضافة إلى ذلك نحن نشجع الزراعة المحلية وزيادة إنتاج المحاصيل المحلية بدلاً من الاعتماد على المواد الزراعية المستوردة.

تغيير مواعيد توطين وظائف الشركات الخاصة

أعلنت الحكومة الإماراتية عن تعديل جديد في جدول التوطين لوظائف الشركات الخاصة، سابقًا كانت الشركات الخاصة التي تملك أكثر من 50 موظفًا مطالبة بضمن وجود 2% من العمالة الإماراتية، وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، سيتم تطبيق غرامات مالية.



هذا التغيير هو الجزء الأول من خطة تسمى نافس، الهدف منها أن يصل عدد الموظفين الإماراتيين في الشركات الخاصة إلى 10% بحلول عام 2026، الهدف هو زيادة عدد الإماراتيين العاملين في قطاع الأعمال الخاصة.

من أجل زيادة نسبة التوطين وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال زيادة نسبة التوطين بمعدل 2% سنويًا حتى تصل إلى 10% بحلول نهاية عام 2026.



تم الاشتراط على الشركات الخاصة أن يتواجد لديها 2% من مجموع موظفيها موظفين مواطنين بحلول نهاية العام 2022، وعليهم أن يزيدوا هذه النسبة بنسبة إضافية تبلغ 2% بحلول نهاية العام."

أقر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا يقوم بتعديل بعض الأنظمة المتعلقة بمبادرات نفيسة، كما تم تجزئة هدف التوظيف المحلي السنوي إلى جزئين الآن، وفقًا لذلك يجب توظيف 1% من المواطنين في النصف الأول من العام ونسبة إضافية مقدارها 1% في النصف الثاني

إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق أهداف التوطين في منتصف العام، فسوف يتم فرض عليها غرامات مالية، وحالياً ستُفرض غرامة قدرها 6000 درهم شهريًا أو 72000 درهم سنويًا على الشركات التي لا تتحقق من أهدافها، وسوف يتم زيادة قيمة هذه الغرامات بشكل تدريجي بمقدار 1000 درهم سنويًا حتى عام 2026.

إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق أهداف التوطين في منتصف العام، فسوف يتم فرض عليها غرامات مالية، وحالياً ستُفرض غرامة قدرها 6000 درهم شهريًا أو 72000 درهم سنويًا على الشركات التي لا تتحقق من أهدافها، وسوف يتم زيادة قيمة هذه الغرامات بشكل تدريجي بمقدار 1000 درهم سنويًا حتى عام 2026.

كم عدد الوافدين في الإمارات؟

ووفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان إجمالي عدد سكان دولة الإمارات من المواطنين والوافدين المقيمين 9,282,410 نسمة في عام 2020، مقارنةً بـ 9,503,738 نسمة في عام 2019، ويجدر بالذكر أن عدد الذكور يتجاوز عدد الإناث، وهناك حوالي 200 جنسية تقيم وتعمل في دولة الإمارات.



كيف اجد عمل وانا في الامارات؟

يمكنك إرسال سيرتك الذاتية إلى وكالات التوظيف المرخصة في الدولة وسيتم الاتصال بك في وقت لاحق لتحديد موعد للمقابلة وتقديم المستندات والإجراءات المطلوبة.

هل يوجد مواطن إماراتي مسيحي؟

تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من مليون مسيحي في الإمارات، وهناك العديد من الكنائس في دبي جميعها موجودة على أراضٍ تبرع بها الشيخ محمد بن راشد، الحاكم الحالي.