انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة ناسفة وتكشف ماسيحدث بـ السعودية في عام 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحققت الكثير من توقعات ليلى عبد اللطيف مؤخراً في السعودية وعدة دول عربية الأمر الذي تسبب في زيادة شهرتها بشكل كبير فعادت مجدداً بتوقعات صادمة للعام 2024.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن تشهد السعودية أحداث كارثية في 2024 كالزلازل، وانتشار الوباء الذي سيودي بعدد من المواطنين لكن المملكة ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت.

وتوقعت العرافة الشهيرة اجتماعاً طارئاً بقيادة الأمير بن سلمان مع جميع القادة الأجهزة الأمنية من أجل اتخاذ قرار حاسم ببدء شن حملة واسعة على مراكز الفساد والرشوة.وحذرت من ظهور شركات وهمية تعمل خارج أراضي السعودية وتقوم بعمليات نصب واحتيال على بعض الأفراد والشركات في السعودية وخارجها بواسطة العملات الرقمية المزورة، لكنها تفاجئ بفعل صارم من قبل أجهزة الإنتربول الدولية وفضح المتورطين.

جدير بالذكر أن الفلكية ليلى عبد اللطيف اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق الكثير منها بالفعل ماجعلها تحظى بثقة جمهورها الواسع في السعودية والوطن العربي كافة.