انت الان تتابع خبر شهر ديسمبر يحمل الكثير من الكوارث التي يشيب لها الرأس.. ليلى عبد اللطيف تثير قلق الجمهور مرة أخرى بعدما كشفت ماسيحدث بعد أيام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن شهر ديسمبر الحالي يحمل الكثير من الكوارث، الأمر الذي احدث ضجة عند الجمهور.

العرافة ليلى عبد اللطيف حذرت الجميع من نهاية الشهر الحالي، مشيرة أن عليهم الانتباه والاستعداد الكامل لما هو قادم .

ليلى عبد اللطيف قالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.