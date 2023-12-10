انت الان تتابع خبر مصر تستيقظ على كارثة اقتصادي غير مسبوقة.. ارتفاع جنوني في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. لن تتوقعوا السعر الجديد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لآخر تحديث لشاشة عرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 حيث أظهر سعر الدولار استقرارا ملحوظا، وتم تسجيله في بنوك مصر وقد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم إلى 48.35 جنيه للشراء و 49.35 جنيه للبيع، ويتساءل الكثير من الناس عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على التفاصيل في البنوك المصرية والسوق السوداء.



سعر الدولار في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة تقلبات سعرية خاصة بعد الكثير من الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد ومؤشرات انتهاء أزمة الدولار في السوق المصرية، مما أدى إلى شلل التداول، وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء في ذلك الوقت، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم كالتالي:

بلغ اليوم سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء نحو 48 جنيه مصري فقط لا غير.

وصل اليوم سعر 5 دولار أمريكي اليوم الى 242 جنيه مصري فقط لا غير.

شهد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة تقلبات سعرية خاصة بعد الكثير من الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد ومؤشرات انتهاء أزمة الدولار في السوق المصرية، مما أدى إلى شلل التداول، وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء في ذلك الوقت، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء اليوم كالتالي:

بلغ اليوم سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء نحو 48 جنيه مصري فقط لا غير.

وصل اليوم سعر 5 دولار أمريكي اليوم الى 242 جنيه مصري فقط لا غير.

بلغ سعر 10 دولار مقابل الجنيه اليوم حوالي 484 جنيه مصري فقط لا غير.

بلغ سعر 50 دولار اليوم نحو 2,418 جنيه مصري فقط لا غير.



وصل سعر 25 دولار اليوم بالجنيه المصري نحو 1,209 جنيه مصري فقط لا غير.

وصل سعر تحويل 100 دولار أمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم إلى 4,835 جنيه مصري فقط.

سجل اليوم سعر 500 دولار بالجنيه المصري اليوم الى 24,175 جنيه مصري فقط لا غير.

حقق اليوم سعر 1000 دولار اليوم نحو 48,350 جنيه مصري فقط لا غير.

تساءل بعض المواطنين والمستثمرين اليوم في مصر عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية في أول يوم اجازة للبنوك وهي:

سجل اليوم سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك cib حالة من الثبات الملحوظ حيث حقق سعر الشراء نحو 30.85 جنيه مصري، وسجل في البيع نحو 30.95 جنيه مصري.



بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكان والتعمير للشراء نحو 30.85 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع نحو 30.95 جنيه مصري.

بلغ اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه مصري في الشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 30.95 جنيه مصري.

وصل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة في الشراء حوالي 30.85 جنيه مصري بينما حقق سعر البيع حوالي 30.95 جنيه مصري.