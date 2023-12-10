انت الان تتابع خبر عاجل.. السعودية تعلن عن عقوبات قاسية و تجبر جميع المقيمين على الرحيل من اراضيها اذا لم يقوموا بهذا الامر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تستمر وزارة الداخلية السعودية في تطبيق القوانين المنظمة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الدور الحاسم الذي تقوم به المديرية العامة للجوازات السعودية في الكشف عن العواقب الجسيمة التي قد يتعرض ليها المقيم في حال مخالفة القوانين، وبشكل خاص اليوم نوضح لكم العقوبات المفروضة على الخارجين عن القانون فيما يخض مزاولة العمل للمقيمين بالتبعية.



مزاولة العمل للمقيمين بالتبعية

ممارسة العمل كمقيم بالتبعية في المملكة العربية السعودية تحمل عقوبات قاسية ومحددة، فقد أوضحت النظم السعودية المعمول بها أنه يُعاقب على ذلك بغرامات مالية وترحيل، ولذا تحذر المديرية العامة للجوازات السعودية بكل حزم وشدة كافة المقيمين بالمملكة من القيام بتلك المخالفة، كما فرضت عقوبات مالية قاسية واجبة النفاذ في حال التكرار وانتهاك القانون.

المرة الأولى: عقوبة مالية تبلغ 1000 ريال سعودي.

المرة الثانية: عقوبة مالية تبلغ 2000 ريال سعودي.

المرة الثالثة: عقوبة مالية تبلغ 3000 ريال سعودي، بالإضافة إلى إحالة الأمر إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وربما يتم ترحيل المخالف من السعودية.

فئات المقيم بالتبعية بالمملكة العربية السعودية

تشمل هذه الفئة :

الأبناء .

الزوجات .

المحارم.



حيث يُسمح لهم بالإقامة في المملكة وفقًا لتأشيرة العمل فقط.

حيث يُسمح لهم بالإقامة في المملكة وفقًا لتأشيرة العمل فقط.

وننصح جميع الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ، حتى نتجنب هذا الانتهاك، يجب على الأفراد المقيمين في السعودية أن يلتزموا بالتشريعات والأنظمة السعودية المتعلقة بالعمل. عليهم الحصول على تصريح عمل قبل القيام بأي نشاط مهني في المملكة.

كما يُنصح بالتحقق من الأنظمة والقوانين السارية بانتظام للتأكد من الامتثال حتى لا يتعرض الشخص لتطبيق العقوبات المالية أو الترحيل خارج المملكة.