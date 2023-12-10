انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف تكشف النقاب: مفاجأة مرعبة تهز العالم في نهاية ديسمبر وتطالب بالاستعداد لعام 2024 بكل شدة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عالمة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف هى من أهم علماء الفلك في الوطن العربي وتثير مواضيعها الكثير من الجدل حول العالم، حيث توقعت أن تصبح احدى دول العالم العربي الفقيرة من أغنى الدول في العالم وقد تصبح أكثر غنى وثراء من دبي وكل دول الخليج العربي، في مقالنا هذا سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

توقعات ليلى عبد اللطيف

تمتلك ليلى عبد اللطيف قناة صناعة محتوى على اليوتيوب تقول ببث الكثير من توقعاتها عليها، وتنبأت بحدوث كارثة طبيعية في إحدى الدول العربية، وتوقعت أيضا حدوث بعض الاضطرابات السياسية في الدول العربية، وكانت توقعاتها كالآتي:

توقعت حدوث كارثة طبيعية في مجموعة من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

تنبأت بحدوث حروب أهلية وانقلابات في العديد من الدول الأفريقية.

حسب توقعاتها قد تنتشر الفترة القادمة العديد من الأوبئة والأمراض.

التوقعات السابقة لليلى عبداللطيف التي فيما يلي أبرز التوقعات الخاصة بليلى عبداللطيف التي قد تحققت:كانت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف متنبأة باندلاع الحروب بين اوكرانيا وروسيا.

تنبأت بوفاة الملكة اليزابيث وتولي الملك تشارلز الحكم

توقعت استقالة رئيس وزراء المملكة المتحدة جونسون من منصبه

توقعت انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية لصالح ماكرون

توقعت انتقال الحرب القادمة إلى البحر، وهذا يشير إلى تغيرات جذرية قوية قد تحدث في الصراعات العالمية، وأشارت إلى أن توقعاتها قد تبقى في حيز الاحتمالات ولا يشترط أن تحدث في الواقع، لأن المستقبل رغم جميع التوقعات والتنبؤات إلا أنه يبقى مجهولا بشكل كبير

تنبأت ليلى عبد اللطيف بوقوع احتجاجات ضخمة في الكثير من الدول والتي من شأنها المتاجرة بالارواح عن طريق انتشار الإنهيار الاقتصادي والفساد ونهب وسرقة أموال الناس

تنبأت ليلى عبد اللطيف بالاحداث الحالية في الوطن العربي ووقوع الكثير من الأحداث العالمية......