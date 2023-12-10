انت الأن تتابع خبر الحل السحري: 4 مشروبات قوية تحارب الكوليسترول تكمن في كل منزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدفع فوائد مادة الكوليسترول، إلى إيجاد حل لكثرة التحذيرات التي يطلقها المختصون بشأن تسبب تناول المادة بكميات كبيرة في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، خاصة تكوين ترسبات دهنية في الأوعية الدموية.

ويمكن الإشارة إلى مجموعة من المشروبات التي يساعد تناولها في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفع وجعلها عند الحد المُفيد فقط، حيث يأتي في مقدمتها الشاي الأخضر لاحتوائه على مادة الكاتيكين وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة.

وتضم القائمة أيضاً عصير الطماطم لأنه يحتوي كذلك على مادة تسمى الليكوبين، بالإضافة إلى مشروبات الشوفان المليئة بالبيتا غلوكان، إلى جانب الحليب النباتي لما يتوفر فيه من أحماض دهنية متعددة غير مشبعة يساعد تناولها في خفض مستويات الكوليسترول.