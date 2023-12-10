انت الان تتابع خبر ستفقدك أغلى ما تملك.. فهد الخضيري يخرج بتصريح جريء ويحذر جميع الرجال من استخدام هذه العشبة قبل النوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقد حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري في وقت سابق ، من الخلطات المجهولة من الأعشاب التي يزعم البعض علاجها للأمراض.

وقال فهد الخضيري، عبر حسابه على موقع إكس: ‘لا أحد من علماء الابحاث الطبية (اوالمتخصصين بالتثقيف الصحي والوقاية من الأمراض) يحذّر من الاعشاب والبهارات المدروسة جيداً مثل الكمون ومطحون الليمون الأسود لتهدئة بعض اضطرابات الهضم أو تهيّج القولون العصبي، والحبة السوداء والعسل والثوم والكركم لتعزيز الدعم المناعي، والحلبة وحب الرشاد لبعض الاستطبابات التي تم تصنيفها في الطبي البديل والتكميلي

وأضاف: ‘لكن التحذير في الغالب من خلطات مجهولة التركيب ذات مزاعم طبية والتي قد يتم دس بعض الأدوية العلاجية الصيدلانيّة، كالمحتال الذي يخلط حبوب منظّم السكّر مع أعشاب ويزعم إنها علاج للسكر أو من يخلط كورتيزون عالي مع فازلين ويزعم أنه علاج لبعض أمراض حساسية الجلد والاكزيما

وأشار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن هذه الخلطات قد تسبب العقم وفشل الكلى والكبد.

وقال الخضيري «نصيحة خاصة للأخوات الشعبيات والعاميات، تحذير من واقع الحالات المرضية التي تسببها بعض بائعات الخلطات الشعبية الضارة والتي يسمونها: خلطة فلانة، والمردود، خلطة تنظيف الأرحام، تنظيف للنفساء».

وتابع «لا يوجد فوائد تذكر!.. بل بالعكس: المتضررات أكثر مما تتصورون فقد سببت لهن عقم وفشل كبد وكلى.. فاحذروا